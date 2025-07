RoboCop: Rogue City – Unfinished Business si mostra in un trailer panoramico del gameplay

Nuove armi e nemici

Durante l'avventura dovremo affrontare nuove minacce, come droni volanti armati, bot esplosivi, cyborg armati di katana e nemici pesantemente corazzati armati di mini-gun e altri che utilizzano dei jetpack. Per sopravvivere, potremo fare affidamento sul classico arsenale visto nel precedente gioco in aggiunta a nuove armi, tra cui il Cryo Cannon, un fucile in grado di sparare colpi caricati che generano potenti esplosioni congelanti. Durante una missione speciale, i giocatori potranno anche prendere il controllo di ED-209, un droide pesantemente armato.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che RoboCop: Rogue City - Unfinished Business sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC a partire dal 17 luglio in formato digitale e fisico (solo console) al prezzo di 29,99 euro. Essendo un gioco standalone non è necessario avere una copia di RoboCop: Rogue City.