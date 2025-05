RoboCop: Rogue City - Unfinished Business si mostra con un video di gameplay

IGN ha pubblicato un video di gameplay di RoboCop: Rogue City - Unfinished Business, l'espansione stand alone dello sparatutto sviluppato da Teyon, che sarà disponibile a partire dal 17 luglio su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Come sappiamo, in Unfinished Business ci troveremo ad affrontare una banda di pericolosi mercenari che hanno preso d'assalto la OmniTower: un gigantesco complesso residenziale costruito dalla OCP per risolvere la crisi abitativa della Vecchia Detroit.

Il video è costituito per la maggior parte da sequenze d'azione in cui RoboCop affronta i gruppi criminali, dando vita a coinvolgenti scontri a fuoco mentre esplora l'inedito scenario che fa da sfondo alla campagna dell'espansione stand alone.

Non manca tuttavia un momento drammatico, quando il cyborg finisce nella trappola di un terminale che esplode di colpo e lo costringe a ricorrere a soluzioni drastiche per "darsi una scossa" e recuperare l'energia perduta.