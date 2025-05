Donkey Kong Bananza include un alfabeto segreto e qualcuno l'ha già tradotto

Donkey Kong Bananza sarà disponibile a luglio su Nintendo Switch 2. Un content creator molto abile (e molto paziente) ha però già "esplorato" il videogioco tramite i contenuti per ora disponibili ed è riuscito in una impresa notevole: ha dedotto il linguaggio "scimmiesco" del videogioco .

L'alfabeto di Donkey Kong Bananza

2Chrispy ha scoperto quasi tutte le lettere, probabilmente perché non vi è ancora abbastanza testo visibile nei contenuti in rete videogioco. In questo momento gliene mancano cinque, ma è comunque sufficiente per poter leggere facilmente il linguaggio. Il punto di partenza è stato un oggetto di cui si conosce il nome, il Chip Exchange, tramite il quale ha scoperto un po' di lettere e ha poi dedotto le altre grazie a vari testi.

"Nel trailer c'erano molti dettagli nascosti", ha spiegato 2Chrispy in un video che descrive il suo processo. "Ma quello che mi è rimasto più impresso è il linguaggio delle banane. Guardate come ho decodificato e decifrato ogni lettera di scimmia che sono riuscito a trovare".

Il content creator è stato in grado di tradurre ad esempio dei cartelli segnaletici, come uno che dice "Benvenuti" e uno che indica "Fabbrica". In un livello nevoso c'è un cartello che recita "ghiaccio". C'è persino un testo che pare una presa in giro per chi riesce a tradurre il testo: "Messaggio. Grazie per averlo letto", il tutto con la firma "Qualcuno".

Una volta che il gioco completo sarà disponibile, è credibile che ci siano tanti altri testi interessanti da scoprire. Ora che avete bene o male una guida per l'alfabeto di Donkey Kong Bananza, potrete farlo in prima persona.

Ricordiamo infine che Donkey Kong Bananza è in prenotazione su Amazon al prezzo minimo garantito.