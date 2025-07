Old School Rally arriva su PS4, PS5, Nintendo Switch e PC, disponibile la demo su console

Astrolabe Games e gli sviluppatori di Frozen Lake Games hanno annunciato il periodo di uscita di Old School Rally , il gioco di corse su sterrato che si ispira ai classici del genere degli anni '90, attualmente disponibile in accesso anticipato su Steam.

Cos'è Old School Rally?

Old School Rally è un gioco di corse arcade che omaggia i grandi classici del genere, come ad esempio Sega Rally e Colin McRae Rally. Non solo il gioco propone un modello di guida ispirato ai suoi antenati ma presenta anche uno stile visivo retrò che ricorda l'epoca delle console degli anni '90. Su Steam il gioco ha già collezionato pareri entusiastici durante l'accesso anticipato, con circa il 90% di valutazioni positive sulle oltre 1.000 recensioni degli utenti.

Tra sterrato, asfalto e neve il gioco propone oltre 22 circuiti ambientati in 10 paesi differenti. Sarà possibile guidare più di 30 vetture da rally ispirate a modelli iconici, ognuna con caratteristiche uniche. Potremo anche personalizzarle con livree alternative e oggetti sbloccabili. All'appello non manca una modalità fotografica per immortalare i momenti più esaltanti delle nostre gare, classifiche online e il supporto ai volanti.