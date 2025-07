Ora potete provare Wild Hearts S su Nintendo Switch 2 grazie a una demo gratuita

La demo è disponibile per il download tramite l'eShop, ma al momento non è accessibile dalla versione web dello store. Per scaricarla, basta accedere all'eShop direttamente da Nintendo Switch 2 e cercare la pagina dedicata a Wild Hearts S. Il peso è di circa 24 GB , rispetto ai 34,5 GB della versione completa.

Koei Tecmo ha pubblicato una demo gratuita di Wild Hearts S per Nintendo Switch 2 , offrendo ai giocatori la possibilità di provare il titolo prima del debutto ufficiale, previsto per il 25 luglio.

I dettagli della demo

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale, la demo consente di giocare dal prologo fino alla missione "Minato". Durante questa sezione, i giocatori potranno apprendere le meccaniche base, affrontare mostri come Ragetail, Sapscourge e Kingtusk, e - se decideranno di acquistare il gioco - trasferire i dati di salvataggio alla versione completa.

La versione di prova supporta sia il gioco in solitaria che in cooperativa online, a patto di avere una sottoscrizione attiva a Nintendo Switch Online. È inoltre possibile giocare insieme a utenti in possesso del gioco completo, con il limite che si potranno affrontare solo le missioni incluse nella demo.

Ricordiamo che Wild Hearts S non è una semplice conversione del titolo già disponibile su PS5, Xbox e PC dal 2023: la versione per Switch 2 introduce novità esclusive, come la co-op fino a quattro giocatori, tutti gli aggiornamenti pubblicati finora e contenuti inediti, tra cui nuovi mostri da cacciare.