Wild Hearts costa pochissimo per PC ed è la soluzione per chi ha finito Monster Hunter Wilds

Se avete giocato a Monster Hunter Wilds ma avete già fatto tutto quello che vi è di disponibile nel gioco e ancora non siete soddisfatti, allora dovreste dare una occhiata a Wild Hearts di Koei Tecmo. In versione PC tramite Instant Gaming, potete ottenere il gioco a soli 1,62€ invece di 70€. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il prezzo da noi indicato calcola anche l'IVA. La versione ora in vendita è per PC tramite EA App e in versione Standard.