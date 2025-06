Nintendo Switch 2 è più vicino a Xbox Series S che a PS4, per gli sviluppatori di Wild Hearts S

In una recente intervista condotta da WCCFtech a Takuto Edagawa di Koei Tecmo, il producer di Wild Hearts S ha detto la sua sulla potenza computazionale di Nintendo Switch 2, che secondo il team sarebbe più vicino a Xbox Series S che non a PS4.

La questione è ovviamente imprecisa, perché un confronto diretto tra piattaforme domestiche e una console ibrida come Nintendo Switch 2 è comunque improprio, tuttavia è interessante notare il punto di vista di un team che sta lavorando a fondo sul nuovo hardware in questione, considerando che Wild Hearts S è in arrivo sulla nuova console Nintendo dal 25 luglio.

Sul fronte dei dati numerici, spesso è emerso il confronto tra questa e PS4, considerando che in termini di TeraFLOPS e altre metriche le due console possono essere considerate vicine, ma chiaramente si tratta di piattaforme appartenenti a generazioni diverse.