Donkey Kong Bananza, abbiamo provato per tre ore l'attesissimo nuovo platform di Nintendo

Si tratta insomma di un quadretto a suo modo idilliaco , che allude in maniera palese all'iconografia del classico King Kong e risulta ben distante dalle atmosfere chiassose e dalla frenesia che caratterizzano l'esperienza di Donkey Kong Bananza.

L'artwork che i redattori della rivista giapponese hanno scelto per l'occasione è probabilmente il più carino del lotto, quello che ritrae Donkey Kong e Pauline seduti uno di fianco all'altra, intenti a godersi un po' di luce e di relax fra una sessione di distruzione e l'altra.

Donkey Kong Bananza è sulla copertina del nuovo numero di Famitsu , che includerà un ampio coverage e certamente anche la recensione dell'attesa esclusiva per Nintendo Switch 2, in uscita ormai fra pochissimi giorni: il gioco sarà disponibile a partire dal 17 luglio.

Un'esperienza diversa dal solito

Di recente abbiamo provato Donkey Kong Bananza per tre ore e ci siamo fatti un'idea piuttosto chiara di questa insolita esperienza, che mette in campo meccaniche notevoli e diverse soluzioni molto interessanti, coadiuvato da un comparto tecnico notevole per qualità e interazione.

Certo, al momento non mancano le perplessità, ad esempio in merito al design delle mappe (che appaiono un po' troppo dispersive) e a una struttura forse troppo orientata verso un determinato approccio, che potrebbe non piacere a tutti.