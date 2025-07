Un nuovo trailer di Donkey Kong Bananza fa una panoramica completa del gioco

Nintendo ha pubblicato un nuovo video di più di 8 minuti di Donkey Kong Bananza , il suo platform in arrivo su Nintendo Switch 2 . Si tratta di un modo per fare una panoramica sulle caratteristiche principali del gioco, in attesa dell'uscita, fissata al 17 luglio 2025, per quella che potrebbe essere la seconda grande esclusiva first party della console, dopo Mario Kart World .

Il trailer

Il trailer inizia ricordandoci la storia del gioco e presentandoci l'ambientazione: "L'Isola Ingot è in fermento per la scoperta del secolo: la banana d'oro. Anche Donkey Kong, grande amante delle banane, ha visitato questo luogo. Aveva appena scoperto una banana gigante quando è stato travolto da un'improvvisa tempesta e scaraventato nelle profondità della terra. Lì, Donkey Kong ha incontrato una ragazza con una voce speciale, Pauline. Donkey Kong vuole a tutti i costi le banane. Pauline vuole in qualche modo tornare in superficie. Per raggiungere il centro della stella, dove si dice che ogni desiderio si avveri, i due si avventurano in uno strano mondo sotterraneo."

Quindi si passa a illustrare più da vicino questo strano mondo: "Il palcoscenico dell'avventura è un mondo sotterraneo il cui paesaggio cambia a seconda della profondità. Ci si estendono degli scenari così grandiosi che non sembrano nemmeno sotterranei. Donkey Kong corre, salta e si arrampica in questo mondo, sfrecciando liberamente con le sue straordinarie capacità fisiche."

Quindi si arriva all'elemeno principale del gameplay: "Ma non è tutto. Distrugge, distrugge, distrugge quasi tutto ciò che vede. Nemici e muri. Mentre distrugge tutto ciò che lo ostacola, raccoglie le banane d'oro, i Banamond." Viene quindi spiegato il ruolo di Pauline, quello delle trasformazioni di Kong e tanto altro ancora. Insomma, guardate il filmato, perchè ne vale la pena.