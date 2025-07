Il nuovo trailer di Towa and the Guardians of the Sacred Tree presenta i guardiani Nishiki e Rekka

L'editore Bandai Namco e lo sviluppatore Brownies hanno pubblicato un nuovo trailer per il gioco d'azione roguelike Towa and the Guardians of the Sacred Tree , per presentare i Guardiani Nishiki e Rekka . L'occasione è stata lo showcase di Bandai Namco, dove sono state presentate le ultime novità dell'editore. Si tratta di un video che mostra anche del gameplay del gioco, chiaramente incentrato sui due.

Il trailer

Leggiamo la storia di Towa and the Guardians of the Sacred Tree: "In un regno lontano, antiche forze si risvegliano e pericoli inenarrabili attendono chi osa avventurarsi nelle aree più remote. Nei panni di Towa, sacerdotessa di Shinju, il giocatore deve guidare i guardiani dell'albero sacro contro le forze di Magatsu, per garantire un futuro del Villaggio di Shinju.

Towa potrà contare su otto compagni con cui esplorare le varie mappe che compongono il mondo di gioco. Potrà contare sul potere della spada sacra (Tsurugi) e del bastone (Kagura).

Ogni guardiano ha le sue abilità e un set di spade unico, che gli garantisce uno stile di combattimento peculiare.

Mentre i guardiani portano avanti le loro missioni attraverso diverse linee temporali, il villaggio si evolve nel corso degli anni. Il giocatore dovrà quindi sviluppare dei legami unici con i suoi abitanti e scoprire di più su usi, costumi e storie, che si intrecciano con la vita del villaggio.

L'uscita di Towa and the Guardians of the Sacred Tree è prevista per il 19 settembre su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintedo Switch e PC (Steam).