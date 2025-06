Towa and the Guardians of the Sacred Tree annunciato con trailer e data di uscita: è un roguelike stile anime

In occasione della Summer Game Fest 2025 è stato annunciato anche un nuovo titolo da parte di Bandai Namco e del team di sviluppo Brownies: si tratta di Towa and the Guardians of the Sacred Tree, un action con elementi roguelike e in stile anime con trailer e data di uscita.

Il team di sviluppo lo descrive come un nuovo roguelike in cui legami, lame e coraggio decidono il destino di tutto, a quanto pare: ambientato in un reame fantasy dove antiche forze si stanno risvegliando e grandi minacce incombono sul futuro.

Il protagonista della storia è Towa, che dovrà guidare i guardiani dell'albero sacro per combattere le forze di Magatsu e poter assicurare così un futuro al villaggio Shinju.