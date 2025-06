Il video d'apertura di Towa and the Guardians of the Sacred Tree mostra vari aspetti del gioco Bandai Namco

Bandai Namco e il team Brownies hanno pubblicato il video d'apertura di Towa and the Guardians of the Sacred Tree, il nuovo gioco action RPG con elementi roguelite ad ambientazione fantasy, che si mostra in maniera un po' più estesa con questo trailer.

Gli sviluppatori lo definiscono come un nuovo "roguelike in cui legami, lame e coraggio decidono il destino di tutti", mettendo in scena una strana storia ambientata in un lontano regno mistico, dove antiche forze si agitano e pericoli incommensurabili attendono.

Nei panni di Towa, il protagonista, dobbiamo guidare i guardiani dell'albero sacro a forgiare relazioni forti e spade potenti per combattere le forze di Magatsu e determinare il futuro del villaggio di Shinju.