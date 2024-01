Towa and the Guardians of the Sacred Tree è il nuovo marchio registrato da Bandai Namco

Purtroppo non ci sono dettagli in merito, quindi è impossibile dire di cosa si tratti. L'editore giapponese non ha annunciato alcun gioco con questo titolo, ma immaginiamo che qualcosa dietro ci sia.

Chissà cosa si nasconde dietro a Towa and the Guardians of the Sacred Tree , il nuovo marchio registrato da Bandai Namco in Europa negli scorsi giorni. Più precisamente, la registrazione risale al 22 gennaio 2024.

I precedenti

Bandai Namco ha una lunga storia di marchi registrati emersi poco prima degli annunci, come quello di SPYxANYA: Operation Memories risalente allo scorso settembre, o Sparking! Zero", relativo a Dragon Ball: Sparking Zero!, o "Rhythm Connect", che nascondeva Taiko no Tatsujin: Rhythm Connect, o ancora "Tales of Arise: Beyond the Dawn," e "We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie."

Insomma, anche Towa and the Guardians of the Sacred Tree potrebbe essere un videogioco, considerando le abitudini della compagnia.

Detto questo è giusto ricordare che per ora non c'è niente di certo, marchio a parte. Quindi rimaniamo in attesa di un eventuale annuncio ufficiale, che speriamo non ci faccia attendere tanto e che nasconda un ottimo titolo.