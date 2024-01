Nier Automata: il cosplay di 2B di sayaka_pipi sembra un dipinto

La saga di Nier sembra essere in un limbo, con un seguito di Automata in dubbio e il capitolo mobile pronto a chiudere i battenti. L'amore per il franchise non cala, però, e lo dimostrano anche i cosplay. Ad esempio, recentemente sayaka_pipi ha realizzato un cosplay di 2B, che sembra un dipinto.

sayaka_pipi ci propone un cosplay classico di 2B, con la sua divisa da combattimento completa. Non ci sono armi in vista, ma possiamo supporre che si tratti di un momento di pace per la guerriera, che sta esplorando delle rovine che richiamano l'ambientazione del gioco.

Cosa ne pensate del cosplay di 2B realizzato da sayaka_pipi?