The Legend of Zelda, un concerto completo sarà presto disponibile gratuitamente online

Sarà quindi la perfetta occasione per tutti gli appassionati di musica e di The Legend of Zelda per vivere il concerto, sebbene non vi sia la magia di un concerto dal vivo.

The Legend of Zelda, il concerto del 2023

Il più recente concerto pubblicato online e dedicato a The Legend of Zelda è quello di aprile 2023. A questo indirizzo potete trovare il video completo da quasi due ore del concerto, pubblicato dall'Orchestra Ensemble G.A.P.

In tale video, potrete ascoltare le musiche di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Il concerto era infatti pensato come pubblicità per l'arrivo di Tears of the Kingdom, seguito di Breath of the Wild.