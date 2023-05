The Legend of Zelda: Breath of the Wild, un intero concerto orchestrale è ora visibile online

Per prepararsi al lancio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom potrebbe essere una buona idea dare un'occhiata a un intero concerto della Orchestra Ensemble G.A.P. dedicato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, recentemente messo a disposizione online.

Il concerto dura due ore ed è ripreso direttamente dalla performance dell'orchestra in questione che si è tenuta il 22 aprile 2023 al Tokorozawa Civic Cultural Centre, nella prefettura di Saitama in Giappone, ma il video completo è stato messo online solo di recente dall'account ufficiale dell'orchestra.

Potete dunque vederlo, ma soprattutto sentirlo, facendo partire il video YouTube qui sopra.

La Orchestra Ensemble G.A.P. è specializzata nell'eseguire arrangiamenti orchestrali di musiche pop o colonne sonore varie, dunque anche in questo caso hanno effettuato una performance particolarmente curata nonostante non si tratti di uno show ufficiale. All'interno del video troviamo 15 pezzi divisi in tre parti per il totale del concerto, che si conclude con la Champion's Ballad e comprende anche la musica utilizzata per il teaser trailer di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

"Siamo solo un gruppo di fan del gioco e musicisti amatori", ha scritto il gruppo nella descrizione del video, specificando che "Questa performance non è ufficiale, non siamo affiliati a Nintendo né ai possessori dei diritti delle musiche eseguite o altri". A questo punto speriamo che non diventino il prossimo obiettivo dell'ufficio legale della casa di Kyoto, ma immaginiamo che l'orchestra non abbia nulla da temere in questo caso.