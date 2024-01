Netflix si prepara ad alzare il prezzo dell'abbonamento ancora una volta

Netflix afferma di voler fornire "una gamma di prezzi e piani per soddisfare un'ampia gamma di esigenze" e definisce i prezzi degli account di livello inferiore "altamente competitivi". Sembra che all'orizzonte ci siano futuri aumenti dei prezzi, con Netflix che aggiunge: "mentre investiamo e miglioriamo Netflix, occasionalmente chiederemo ai nostri membri di pagare un piccolo extra per riflettere questi miglioramenti".

È probabile che Netflix voglia di nuovo aumentare progressivamente i prezzi dei suoi piani di abbonamento : questo è quanto si può desumere dalla più recente comunicazione ufficiale del colosso dello streaming. Il dettaglio è stato rivelato nell'ambito dei risultati del quarto trimestre della società in una lettera agli azionisti.

Le pubblicità e la condivisione di account di Netflix

La lettera agli investitori parla anche del piano di Netflix per gli annunci pubblicitari: pare che in tal senso i risultato siano stati positivi. Ricordiamo che le pubblicità sono state introdotte per la prima volta poco più di un anno fa. Secondo l'azienda, il 40% delle sottoscrizioni è ora legato ad account con supporto pubblicitario.

L'ultimo elemento di monetizzazione affrontato da Netflix è la condivisione dell'account. Sebbene alcuni abbiano rinunciato a Netflix dopo la rimozione della possibilità di condividere gli account tra le famiglie, la strategia sembra aver funzionato bene per l'azienda.

"Crediamo di aver affrontato con successo il problema della condivisione degli account", si legge nella lettera agli investitori, "assicurando che quando le persone si divertono con Netflix paghino anche per il servizio".

Infine, pare che Netflix voglia trovare un modo per monetizzare anche i videogiochi inclusi nell'abbonamento. Se non siete pratici con tali giochi, ecco il nostro articolo che consiglia i migliori per tutti i tipi di giocatori.