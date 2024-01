The Last of Us Parte 2 Remastered, l'aggiornamento 1.000.050 risolve alcuni problemi su PS5

Naughty Dog ha rilasciato l'aggiornamento 1.000.050 di The Last of Us Parte 2 Remastered per PS5. Il peso è di 253 MB e serve per risolvere vari problemi.

La descrizione ufficiale recita: "È disponibile una patch per The Last of Us Parte 2 Remastered che risolve un problema per cui i punti bonus non venivano assegnati correttamente per l'ottenimento dei trofei, compresi quelli ottenuti dai salvataggi importati da PS4. Dopo aver aggiornato il gioco, i punti dovrebbero essere assegnati automaticamente."

Questo è quanto è stato svelato da Naughty Dog, quindi pare che non ci siano altre modifiche o correzioni di problemi all'interno dell'aggiornamento 1.000.050 di The Last of Us Parte 2 Remastered per PS5.