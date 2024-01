Famitsu, i voti della settimana svelano un capolavoro passato in sordina: arriva anche in Italia

Ricordiamo che Famitsu realizza quattro recensioni con quattro persone diverse che assegnano un voto ad uno a dieci. La somma dei singoli voti crea così un giudizio in quarantesimi. Solo di rado, in ogni caso, i singoli voti son molto di versi l'uno dall'altro.

Con l'arrivo di una nuova settimana sono disponibili anche i nuovi voti della testata giapponese Famitsu , che a questo giro però ha avuto molto poco da fare. Possiamo infatti vedere che i voti della settima sono solo due (moltiplicati per quattro come sempre).

Famitsu, i dettagli sui giochi recensiti

The Enigma Machine

The Enigma Machine è un vecchio gioco puzzle di genere horror e sci-fi, pubblicato in occidente dal 2018 su Steam, mentre la versione Nintendo Switch risale all'inizio del 2022. Su Steam, il gioco ha poche recensioni (159) ma con un responso molto positivo (91%). Famitsu ha invece reputato il gioco poco meritevole di attenzione.

Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island pare invece essere il capolavoro della settimana, con un voto altissimo che vanta ben due 10/10. Si tratta di un gioco di ruolo dungeon crawler roguelite, in arrivo in Italia il 27 febbraio 2024. Potete trovarlo su Amazon Italia qui sotto, con la solita prenotazione a prezzo minimo garantito. Diteci, cosa ne pensate dei due giochi della settimana?