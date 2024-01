Avowed non permetterà di fare una 'partita pacifista': si dovrà per forza uccidere

Una delle caratteristiche apprezzate dai videogiocatori appassionati di GDR è la possibilità di agire nel modo che più preferiscono. Di norma, una partita è una somma di battaglie viso aperto, sezioni in cui si evitano i nemici e altre in cui li si convince ad arrendersi. Molti amano soprattutto cercare di completare l'intero gioco senza eliminare un singolo avversario. Siamo quindi spiacenti di informarvi che non sarà possibile farlo in Avowed.

Il nuovo gioco di Obsidian per PC e Xbox non permetterà di completare una "Run Pacifista", come si suole dire. L'informazione arriva da Carrie Patel, game director, intervistato da PC Gamer. "Questo non è un gioco dove sarà possibile fare una partita puramente pacifica".

Ovviamente questo non significa che l'unica opzione a disposizione del giocatore in ogni singolo incontro sia di fare a pezzi gli avversari. Ci sarà la possibilità di risolvere alcuni problemi semplicemente parlando, ma non sempre. Ci saranno alcune fai in cui è possibile agire in furtività, conferma Patel, ma il gioco si focalizza sul combattimento.