Avowed avrà tanto contenuto che può andare perso, come in molti grandi GDR

L'informazione arriva da Xbox Wire , dove Patel ha scritto: "Una delle grandi soddisfazioni di essere uno sviluppatore di un gioco come questo è creare così tante cose che i giocatori possono trovare, e sapere che non tutti le cercheranno e non tutti le troveranno, ma sapere che i giocatori che lo faranno si divertiranno davvero con i segreti che scopriranno".

Carrie Patel, game director di Avowed , ha parlato del gioco e dei suoi contenuti, spiegando che ci sarà molto da scoprire e, di conseguenza, molto da perdere se non si è attenti.

Decisioni e scoperte: il fulcro di Avowed?

Il discorso si inserisce in una più ampia analisi della filosofia di gioco di Avowed. Patel spiega che Il concetto di 'giocare a modo tuo' va oltre ciò che può fare di momento in momento; come dimostrato nel Developer_Direct, significa anche che prenderete decisioni significative che influenzeranno la storia".

"Per noi, la creazione di queste scelte, come quelle più importanti che influenzano l'esito di una missione o il benessere di certi personaggi o comunità, sono importanti quanto le scelte più piccole che si fanno nel corso di un dialogo e, in modo sottile, influenzano il rapporto con un altro personaggio", ha detto Patel. "Tutto è incentrato sulla possibilità che il giocatore sia il protagonista di questa ambientazione".

Inoltre, in termini di portata del gioco, gli autori fanno un paragone con un altro recente titolo di Obsidian: "è un gioco a mappa aperta, di dimensioni paragonabili a quelle più grandi di The Outer Worlds, e [con] percorsi multipli pensati essenzialmente per affrontare le situazioni di combattimento o evitarle".

Ecco il nostro speciale nel quale analizziamo le novità dall'Xbox Developer Direct.