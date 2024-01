PlayStation Store, Offerte per l'Anno Nuovo: i giochi PS4 e PS5 da non perdere

Alcuni giorni fa su PlayStation Store è arrivata una nuova promozione che ci terrà compagnia fino al 1 febbraio: si tratta delle Offerte per l'Anno Nuovo, che includono un'ampia selezione di giochi PS4 e PS5 a prezzi ridotti, con sconti che possono arrivare fino al 75%. Ebbene, quali sono gli affari da non perdere? Dalla promo limitata di Avatar: Frontiers of Pandora, che terminerà il 25 gennaio, al prezzo più basso di sempre per titoli come Sonic Superstars ed Exoprimal, passando per la prima riduzione in assoluto di Nickelodeon All-Star Brawl 2 e per un classico di cui mai come oggi si sente la mancanza, la serie di Batman: Arkham, ecco i nostri tradizionali suggerimenti.

Avatar: Frontiers of Pandora Gli eccellenti personaggi di Avatar: Frontiers of Pandora Tecnicamente lo sconto su Avatar: Frontiers of Pandora, disponibile a 53,59€ anziché 79,99€, con una riduzione dunque del 33% a poche settimane dal lancio, non rientra fra le Offerte per l'Anno Nuovo, bensì va inquadrato nell'ottica della classica Promozione della Settimana. L'iniziativa terminerà infatti il 25 gennaio e bisognerà dunque approfittarne in fretta. L'ambizioso gioco su licenza sviluppato Massive Entertainment si colloca all'interno della cronologia ufficiale della saga cinematografica creata da James Cameron e racconta la storia di un orfano Na'vi sottratto alla sua tribù dalle truppe della RDA, allevato insieme ad altri giovani dalla corporazione militare per diventare il soldato perfetto da utilizzare su Pandora. I conflitti raccontati nei film cambiano però la situazione, il nostro personaggio riesce a fuggire dopo quindici anni passati in una capsula criogenica e si unisce alla resistenza, dovendo però imparare a rapportarti con gli altri Na'vi e conquistare la loro fiducia nonostante la sua educazione umana: una trama interessante, che tuttavia in questo caso non può contare su di un doppiaggio in italiano. Il gioco in sé è un action in prima persona per molti versi vicino alla formula di Far Cry, con qualche elemento survival e crafting ad arricchire un impianto a mondo aperto fin troppo tradizionale e senza particolari innovazioni, ma senza dubbio in grado di portare sullo schermo una rappresentazione fedele di Pandora e delle sue peculiarità: ne abbiamo parlato nella recensione di Avatar: Frontiers of Pandora.

Sonic Superstars Sonic corre a tutta velocità in Sonic Superstars Seconda offerta in assoluto e dunque prezzo più basso di sempre per Sonic Superstars, che può essere vostro per 35,99€ anziché 59,99€: una riduzione del 40%, piuttosto consistente, che non mancherà di tentare tutti quelli che avevano rimandato l'acquisto della nuova avventura in due dimensioni e mezza del riccio velocista di casa SEGA. Veloce, colorato, ricco di contenuti, tradizionale nelle sue meccaniche ma dotato anche di alcune interessanti novità, su tutte i poteri legati agli Smeraldi del Caos, nonché di una modalità multiplayer cooperativa che amplifica il divertimento, il gioco si rivela perfetto tanto per gli amanti della serie quanto per chi vorrebbe conoscerla, come abbiamo spiegato nella recensione di Sonic Superstars.

Exoprimal Uno scontro a fuoco in Exoprimal Anche nel caso di Exoprimal ci troviamo di fronte alla seconda promozione in assoluto e dunque al prezzo più basso di sempre per lo sparatutto a base di dinosauri targato Capcom: 29,99€ anziché 59,99€ che tagliano esattamente a metà la cifra necessaria per indossare una potente Exocorazza e lanciarsi a testa bassa nei frenetici e spettacolari combattimenti di gruppo della modalità Guerra Simulata. Se avete letto la recensione di Exoprimal, saprete che questa esperienza PvPvE ci ha convinto grazie a un gameplay particolarmente solido, una buona dotazione di armature ad alta tecnologie dotate di diversi equipaggiamenti e caratteristiche, nonché un bestiario molto corposo, in cui trovano posto tantissimi dinosauri di ogni taglia e dimensione.

Nickelodeon All-Star Brawl 2 Furiosi combattimenti in Nickelodeon All-Star Brawl 2 Seguito del sorprendente brawler ispirato ai celebri personaggi del network americano, Nickelodeon All-Star Brawl 2 riprende la formula in stile Super Smash Bros. degli esordi e la applica a un cast di personaggi particolarmente ampio e affascinante, che include eroi come Spongebob, le Tartarughe Ninja, Jimmy Neutron e tanti altri. Ebbene, il gioco è alla prima promozione in assoluto ed è dunque disponibile al prezzo più basso finora: 29,99€ anziché 49,99€, uno sconto del 40% che potrebbe convincervi a recuperare questo clone buffo ma inaspettatamente profondo, che rispetto al primo episodio può contare su quasi il doppio dei combattenti e su di una buona varietà per quanto concerne le modalità accessibili.