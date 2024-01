Magic the Gathering, Delitti al Maniero Karlov: svelate due nuove carte in anteprima

Magic the Gathering svela oggi due nuove carte del set Delitti al Maniero Karlov, che amplierà il grande mondo narrativo e strategico del gioco di carte collezionabili di Wizard of the Coast.

Delitti al Maniero Karlov ci metterà nei panni di Alquist Proft e l'Agenzia Investigativa Magicologica di Ravnica, i quali devono scoprire un assassino. Al team si sono uniti Kaya (e le sue abilità con gli spiriti) e Kellan. I potenziali nuovi obiettivi e i potenziali colpevoli sono molti e non sarà semplice capire chi è stato.

Ricordiamo che Delitti al Maniero Karlov uscirà in tutto il mondo il 9 febbraio 2024!