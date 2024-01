Galaxy AI di Samsung potrebbe diventare a pagamento in futuro

Questo scenario rappresenta un cambiamento significativo nella prospettiva dell'acquisto di uno smartphone, attualmente privo di costi aggiuntivi oltre al prezzo di acquisto, a meno che l'utente decida di aggiungere opzioni come un piano di protezione o spazio di archiviazione cloud tramite iCloud o Google One.

Mentre la questione dei potenziali costi futuri rimane avvolta nel riserbo di Samsung, Business Insider suggerisce che ciò potrebbe tradursi in un " modello di abbonamento ", siccome pare che la compensazione attraverso la pubblicità, come avviene nel caso della ricerca di Google, potrebbe non essere praticabile.

Attualmente non si registrano segnali di un'imminente introduzione di tariffe per i servizi legati all'intelligenza artificiale. Tuttavia, è opportuno notare che molte delle caratteristiche di Galaxy AI nel modello S24 sono strettamente interconnesse con l'infrastruttura di Google Cloud . Ciò lascia supporre che, in futuro, sia Samsung che Google potrebbero valutare l'implementazione di un sistema di pagamento per l'accesso a tali funzionalità.

L'IA come optional

A partire dal 2026 le funzioni di Galaxy AI potrebbero avere un costo mensile

Iniziano a configurarsi già possibili scenari futuri in cui i costi per usufruire delle avanzate funzioni di intelligenza artificiale potrebbero essere inclusi direttamente in bolletta, integrati nei pagamenti mensili dell'operatore telefonico o compresi in un abbonamento a pagamento per i servizi cloud.

La decisione di posticipare eventuali addebiti fino al 2025, come riportato dal Korea Herald, sembra derivare dalle idee di TM Roh, capo della divisione mobile di Samsung.

Egli ha indicato che l'opzione di addebitare i costi per i servizi di intelligenza artificiale potrebbe diventare più plausibile man mano che tali servizi diventano avanzati e la loro gestione diventa più costosa.

C'è anche da dire che finora, le implementazioni di IA sono state in gran parte poco impressionanti, richiedendo tempi di elaborazione considerevoli e risultati, soprattutto, poco utili.

Nel caso in cui Samsung decida di introdurre tariffe per le opzioni di intelligenza artificiale in futuro, la chiave del successo sarà dunque anche dimostrare che tali opzioni valgono il prezzo richiesto.

Samsung ha sottolineato che l'introduzione delle nuove funzionalità di Galaxy AI è programmata entro la fine di giugno. Tuttavia, si prevede che alcune di queste funzioni possano richiedere ulteriori aggiornamenti delle applicazioni, gestiti in un ciclo separato rispetto alle normali aggiunte al software principale del dispositivo.