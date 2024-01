Samsung Galaxy S24: un'anteprima ci mostra la potenza dell'IA al servizio della fotocamera

L'attesa per la serie Galaxy S24 è alle stelle, con l'entusiasmo palpabile per ciò che Samsung ha da offrire. Nel corso degli ultimi mesi, le voci si sono gradualmente trasformate in vere e proprie fughe di notizie, con leak e immagini promozionali ad anticipare l'imminente concretizzazione di queste novità. Con hardware di eccellenza abbinato alle capacità dell'IA, i dispositivi Galaxy S24 si presentano come una proposta di rilievo per un' esperienza fotografica di alto profilo.

Editing elementare

Immagine che mostra la funzione di manipolazione delle foto

Particolarmente interessante è apprendere che la serie Galaxy S24 introdurrà una funzione simile a quella già presente sui Pixel 8, consentendo di manipolare le foto mediante lo spostamento, la riduzione o l'eliminazione di oggetti.

In un'immagine trapelata, si osserva un ciclista su una BMX in azione su una rampa.

Sfruttando il pulsante "genera" basato sull'intelligenza artificiale, la figura nell'immagine viene sollevata, creando un effetto più suggestivo.

Inoltre, si notano punti di ancoraggio intorno al soggetto, suggerendo che sarà possibile regolarne dimensioni e orientamento prima di utilizzare il suddetto pulsante.

Secondo le recenti indiscrezioni, sembra che Samsung stia considerando l'implementazione di un paywall per le funzioni potenziate dall'IA. Tuttavia, sembra che queste rimarranno comunque gratuite almeno fino al 2025 per i dispositivi supportati, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali in merito a questa possibilità.

Nonostante l'opzione di rimuovere oggetti fosse già presente nei modelli precedenti della serie Galaxy, le nuove funzionalità avanzate rendono il processo di editing delle immagini notevolmente più accessibile per coloro che non sono esperti in questo campo.