Cities: Skylines II, la comunità sta diventando sempre più tossica, per la CEO di Colossal Order

Tossicità al massimo

Cities: Skylines II ha problemi di tossicità

Prima di affrontare il nocciolo della questione, la Hallikainen fa una doverosa premessa: "Ultimo ma non meno importante, abbiamo notato una crescente tendenza alla tossicità nella nostra comunità, qualcosa che non avevamo mai sperimentato in questa misura prima d'ora. La tossicità non solo è indirizzata verso i nostri sviluppatori, ma anche verso i membri della comunità - il che ha portato molte persone a esitare nell'interagire con la comunità." Quindi ha toccato quello che potrebbe diventare un grosso problema per la sopravvivenza di Cities: Skylines II: "Nel lungo periodo, ciò danneggerà non solo l'umore e la serenità dei membri della comunità, ma scoraggerà anche la creatività e i modder, fatto che sarebbe davvero triste da vedere."

La Hallikainen ha poi ricordato come Colossal Order ha sempre favorito e apprezzato che gli sviluppatori comunicassero con la comunità, ma dice anche chiaramente che "la nostra più grande responsabilità sarà sempre quella di proteggere il team e assicurarci che lavori in un ambiente sicuro in modo che possa dare il massimo rimanendo motivato e produttivo."

Quindi l'invito è quello di continuare a muovere critiche quanto si vuole, ma in modo costruttivo, fornendo anche idee su come migliorare la comunicazione tra il team e la comunità. Nel caso non si trovi una soluzione, Colossal Order pensa di ridurre la partecipazione sui social. "Come possiamo assicurarci che la comunità sia un luogo sicuro in cui condividere pensieri e speranze per il gioco?"

Quindi vengono fornite alcune idee dalle quali partire:

Fornisci feedback e dissenti, ma fallo costruttivamente! Sii specifico e dettagliato, e non preoccuparti di ciò che pensano gli altri. Abbiamo una comunità diversificata, quindi le opinioni e le esperienze varieranno sempre.

Supponi che le persone intendano fare del bene e ricorda che il tono può essere difficile da trasmettere per iscritto.

Aiutaci a rendere la comunità un luogo piacevole per tutti mostrando ai tuoi colleghi come dare un feedback costruttivo.

Sii sempre gentile :)

Cities: Skylines II non è stato lanciato in condizioni ottimali, causa scarsa ottimizzazione. Il team di sviluppo è stato però sempre trasparente sul punto, facendo capire di essere costretta a pubblicarlo in quelle condizioni e avvertendo in anticipo così da poter frenare gli acquisti compulsivi dei più sensibili sull'argomento. La trasparenza non ha purtroppo funzionato e molti lo hanno acquistato comunque, prendendo poi a offendere gli sviluppatori in vario modo per sfogarsi.