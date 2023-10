Cities: Skylines 2, sviluppatori ammettono che al lancio potrebbe avere problemi di performance

Cities: Skylines 2 potrebbe non essere perfettamente ottimizzato al momento del lancio . Ad ammetterlo sono stati gli sviluppatori di Colossal Order stessi in un loro recente annuncio, per avvisare i giocatori degli eventuali problemi con i quali si troveranno a combattere.

L'annuncio

L'annuncio è stato dato sul forum della comunità di Cities: Skylines 2, dove si può leggere: "Cities: Skylines 2 è un titolo di nuova generazione e, naturalmente, richiede un certo hardware per girare. Detto questo, anche se il nostro team ha lavorato instancabilmente per produrre la migliore esperienza possibile, non abbiamo raggiunto le prestazioni sperate. "

Anche se non vengono specificati quali problemi si potrebbero incontrare, si tratta sicuramente di un'operazione di grande trasparenza da parte del team di sviluppo, che dà ai giocatori la scelta di supportare subito il gioco da subito o di rimandare l'acquisto in un momento successivo, quando sarà migliorata l'ottimizzazione.

Colossal Order ha poi specificato: "Alla luce di ciò, abbiamo valutato che per il lungo termine del progetto è meglio lanciarlo ora. Colossal Order continuerà a migliorare il gioco nei prossimi mesi, ma lo studio vuole gestire le aspettative sulle performance per l'imminente lancio. Desideriamo che Cities: Skylines 2 sia goduto da più giocatori possibili e ci stiamo impegnando per fare in modo che raggiunga il suo pieno potenziale."