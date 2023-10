Assassin's Creed Mirage, l'update 1.04 è disponibile al download

Assassin's Creed Mirage è disponibile da alcuni giorni su PC e console di vecchia e attuale generazione e ora si prepara per un nuovo aggiornamento. Ubisoft ha pubblicato infatti l'update 1.04, per il quale però non ha ancora rilasciato una patch note completa.

Avevamo però già qualche dettaglio su questo aggiornamento, in quanto Ubisoft aveva confermato tramite il proprio account X Ubisoft Support che in una nuova patch sarebbe arrivata la possibilità di eliminare l'aberrazione cromatica. Non abbiamo la conferma per il momento che l'attuale update di Assassin's Creed Mirage sia quello designato per questa modifica, ma certamente gli appassionati lo sperano.

I fan di Assassin's Creed Mirage si erano già lamentati dell'effetto di aberrazione cromatica che creava vari problemi e, più in generale, non piaceva particolarmente ai giocatori. L'opzione di disattivarlo è certamente gradita, visto che non fa alcun danno a chi invece la apprezza.