Assassin's Creed Mirage, l'aberrazione cromatica non piace ai fan e Ubisoft ascolta

Assassin's Creed Mirage utilizza un effetto di aberrazione cromatica che non può essere eliminato e i fan non lo apprezzano particolarmente.

Tramite Reddit i giocatori stanno commentando la questione e hanno fatto abbastanza rumore da spingere Ubisoft a considerare la potenziale aggiunta di un'opzione per disattivare tale filtro visivo. Per ora, però, non vi è la certezza che qualcosa di tal tipo sarà aggiunto ad Assassin's Creed Mirage.

Va inoltre detto che il filtro dona ad Assassin's Creed Mirage un tocco unico a livello stilistico, dando l'impressione di essere immersi nella luce del sole. In ogni caso, aggiungere un'opzione per dare a ogni giocatore la libertà di scelta non sarebbe negativo, anche se probabilmente richiederà non poco lavoro.