Windows 12: un periodo d'uscita possibile arriva da Intel per il nuovo SO Microsoft

Un possibile periodo d'uscita per Windows 12 è stato svelato da Intel, in maniera ancora piuttosto vaga ma piuttosto affidabile, con la finestra temporale posizionata nel corso del 2024, in base a quanto riferito.

Insomma, l'indicazione è ancora estremamente vaga visto che si parla dell'intero anno 2024, ma rappresenta una visione abbastanza realistica, anche perché arriva da chi potrebbe avere informazioni effettivamente affidabili sulla questione.

"Pensiamo che il 2024 possa essere un anno positivo in ottica clienti, in particolare grazie al nuovo Windows", ha riferito David Zinsner, CFO di Intel, durante una conferenza con gli investitori che si è tenuta nei giorni scorsi, facendo capire che Windows 12 è probabilmente in arrivo nel corso del prossimo anno.