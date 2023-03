Windows 12 trapela da Intel e Microsoft, nelle specifiche delle CPU Meteor Lake

Il leaker specializzato in hardware @leaf_hobby, che ha raggiunto una notevole notorietà per aver comunicato correttamente e in largo anticipo le caratteristiche degli Intel Xeon, ha fatto notare come i documenti emersi sulle specifiche tecniche delle nuove CPU Meteor Lake di Intel contengano riferimenti diretti a Windows 12.

La cosa non è stata commentata ufficialmente da Microsoft, che tuttavia sembra aver fornito supporto a Intel nella progettazione di alcuni aspetti della nuova piattaforma CPU, con questa che anticipa in qualche modo il prossimo arrivo di Windows 12. La stessa informazione ricorre anche in quanto riferito da VideoCardz, fonte che riporta come Meteor Lake sia previsto includere 20 lane PCIe Gen5 e supporto per Windows 12.

Non ci sono ancora piani ufficiali per Windows 12, considerando che la transizione a Windows 11 è cosa ancora piuttosto recente, ma alcuni segni puntano già verso la nuova generazione del sistema operativo Microsoft, che a quanto pare si baserà in maniera sostanziale sull'integrazione dell'intelligenza artificiale.

"Iniziando a sviluppare future versioni di Windows, penseremo anche ad altri ambiti in cui l'IA potrebbe svolgere un ruolo naturale all'interno dell'esperienza utente", ha affermato Yusuf Mehdi di Microsoft recentemente, con possibile riferimento alla prossima versione del sistema operativo.

Meteor Lake è previsto arrivare all'inizio del 2024 e sarà uno step evolutivo importante per Intel, costruito sul processo produttivo a 7nm e piattaforma Intel 4 con il primo design chiplet con core CPU, scheda grafica integrata e input/output su sezioni separate.