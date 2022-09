Windows 11: cresce l'adozione tra i videogiocatori, come mostrato da Steam

Cresce l'adozione di Windows 11 da parte dei videogiocatori, come mostrato dall'ultimo sondaggio hardware di Steam, una delle fonti principali di informazioni per capire meglio l'andamento del mercato dei PC da gioco.

Windows 11 sta prendendo piede, ma Windows 10 domina ancora

Dopo quasi un anno dal lancio dell'ultimo sistema operativo di Microsoft, Windows 11 risulta installato sul 24,71% dei sistemi, come svelato dal Sondaggio hardware e software di Steam: August 2022. La crescita rispetto al sondaggio precedente è stata del 2,94%, andata a discapito soprattutto di Windows 10, che mantiene la testa della classifica con il 71,76% (versione a 64-bit), pur avendo perso il 3,65% degli utenti.

Windows 11 offre diversi vantaggi in ambito videoludico, come l'Auto HDR e la funzione DirectStorage, pensati per migliorare la qualità visiva e la velocità di caricamento dei videogiochi su PC. Alcuni non hanno gradito alcune novità del nuovo sistema operativo, come la revisione della barra delle applicazioni, quindi hanno deciso di continuare a utilizzare Windows 10, il cui supporto durerà per altri tre anni. Del resto c'è ancora chi rimane ancorato a Windows 7, quindi niente di nuovo.