DirectStorage su Windows: Microsoft rilascia l'API per giochi PC, inizia Forspoken

Dopo l'uso su Xbox Series X|S, l'API di DirectStorage, la tecnologia che accelera i caricamenti e la gestione dei dati dall'archivio nei videogiochi, arriva anche su PC, con il supporto ufficiale per Windows 10 e Windows 11.

Ad annunciarlo è stata direttamente Microsoft attraverso il blog Dev di DirectX, con il rilascio dell'SDK pubblico per l'uso dell'API in questione, che può ora essere integrata in qualsiasi gioco Windows in arrivo.

DirectStorage, uno schema del funzionamento

L'arrivo della tecnologia su Windows 10 e 11 era stato già annunciato a settembre 2020, a cui è seguita una fase di testing ristretto con alcuni partner.

A questo punto, il DirectStorage è invece disponibile per chiunque voglia integrare l'API all'interno del proprio gioco su PC: Microsoft ha organizzato una presentazione specifica sulla tecnologia in questione per il 22 marzo 2022, dedicata agli sviluppatori. Tra i primi giochi ad utilizzare DirectStorage su PC c'è Forspoken, il nuovo gioco Square Enix per PC e PS5.

A questo proposito, il team Luminous terrà un keynote durante la GDC proprio per parlare anche dell'integrazione di DirectStorage nello sviluppo della versione Windows di Forspoken, spiegando alcuni aspetti dell'utilizzo di questa tecnologia su Windows 10 e Windows 11.

Come era emerso in precedenza, tra Nvidia RTX IO e l'annuncio dell'arrivo su PC, DirectStorage è un sistema che riduce i tempi di caricamento e gestione dei dati da un archivio veloce (tipo SSD NVMe) attraverso una lettura ottimizzata e una comunicazione diretta tra RAM e VRAM con decompressione affidata direttamente alla GPU.