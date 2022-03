eShop e compatibilità delle console Nintendo: un problema di continuità

Con le potenzialità tecnologiche attuali, la mancanza di continuità riguardante account e libreria collegata, tra una console e l'altra, diventa ingiustificabile, anche semplicemente dal punto di vista dei diritti del consumatore. A fronte di un'evoluzione che da tempo sembra spingere verso la smaterializzazione dell'hardware fisico, la posizione di Nintendo appare quanto mai anacronistica, ma la casa di Kyoto è sempre stata piuttosto restia a processare queste spinte innovative, rispetto a un'impostazione tradizionale del mercato. Ovviamente non parliamo di una rivoluzione concettuale come la sparizione dell'indissolubile legame hardware-software esclusivo, ma quantomeno si potrebbe sperare in un sistema di retrocompatibilità esteso o nella creazione di uno store digitale onnicomprensivo.

Nintendo , dopo un'ottima implementazione della retrocompatibilità diretta con la console precedente in Wii e Wii U, attualmente risulta quella più indietro su questo aspetto e la suddivisione netta tra le generazioni di console, in termini di compatibilità software, sta diventando problematica.

Con il passare degli anni, appare sempre più evidente come la caratteristica chiusura "sistemica" delle console sia un elemento anacronistico, rispetto all'evolversi delle tecnologie. L'idea della console come sistema chiuso anche all'interno della sua stessa linea, con le generazioni separate tra loro a compartimenti stagni, sta lasciando spazio al concetto di "ecosistema" , che in ambito videoludico indica soprattutto la possibilità di accedere a una libreria allargata e legata all'account degli utenti, piuttosto che al possesso di un determinato hardware e software fisico.

La scomparsa degli store nell'epoca digitale

La chiusura del Nintendo eShop su 3DS e Wii U fa emergere questioni importanti sul mercato digitale

Il problema della mancanza di continuità tra generazioni per console e servizi Nintendo è emerso con grande evidenza con il recente annuncio della chiusura degli store relativi a Nintendo 3DS e Wii U, una manovra simile a quella minacciata da Sony qualche tempo fa per PS3 e PS Vita ma poi ritrattata dalla compagnia di PlayStation, almeno per il momento. Al contrario, Nintendo sembra voler proseguire inesorabile con la propria decisione, chiudendo i server relativi agli store in questione e rendendo irraggiungibili i prodotti dei rispettivi cataloghi, purtroppo anche per coloro che li avevano regolarmente acquistati, ma non scaricati sulle proprie console. L'importanza di questo evento deriva anche da un cambiamento fondamentale avvenuto nell'ultima decade in particolare, ovvero lo spostamento del mercato verso gli acquisti digitali.

L'idea della possibilità di chiudere store online senza grandi conseguenze per gran parte dell'utenza deriva da una concezione classica del mercato videoludico, in cui la maggior parte dei prodotti sono su supporto fisico, ma quando questo rapporto si inverte, le problematiche emergono con maggiore forza: più ci si sposta verso l'acquisto di beni digitali, più diventa ovviamente importante che questi siano disponibili e supportati il più a lungo possibile, pena la perdita totale di valore dei beni acquistati. Considerando peraltro che questi continuano a costare quanto quelli fisici (se non si più, in certi casi), la leggerezza con cui i produttori decidono la chiusura totale degli store comporta un notevole rischio aggiuntivo legato agli acquisti in digitale, per gli utenti, che potrebbe diventare sempre più pesante visto l'attuale rapporto tra acquisti fisici e digitali e la tendenza crescente di questi ultimi.