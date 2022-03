Ship of Fools, il provato di un roguelite cooperativo

La loro collaborazione ha dato vita a Ship of Fools, un nuovo roguelite coperativo dallo stile leggero e dal gameplay piuttosto dinamico, che abbiamo avuto modo di testare per qualche giorno grazie a una demo che ci hanno messo a disposizione attraverso Steam.

Team17 è uno dei publisher più longevi dell'intera industria. Tra i suoi giochi più famosi si annoverano Worms, Alien Breed, Superfrog, Overcooked e The Escapists, solo per citarne alcuni. Fika Productions, invece, è un team decisamente meno celebre, ma, per qualche motivo, siamo sicuri che il suo nome vi rimarrà impresso a lungo.

Roguelite coop

La nave protagonista di Ship of Fools

Da quanto possiamo vedere dalla demo messa a nostra disposizione, Ship of Fools è un roguelite pensato principalmente per essere giocato in collaborazione con un altro amico. Lo si capisce dal fatto che tutti i livelli sono creati per fornire ogni volta due diverse armi o altrettanti oggetti da utilizzare, ma soprattutto perché il gioco consente di condividere la partita con un amico qualsiasi, anche non in possesso del titolo.

In questo modo gli sviluppatori vogliono provare a far risplendere quello che è a tutti gli effetti il lato migliore dell'esperienza, ovvero il condividere oneri e onori con un amico, dividendosi i compiti e pasticciando per superare tutte le avversità che Fika Productions tirerà loro contro.

Per incapsulare Ship of Fools in qualche categoria specifica, potremmo dire che si tratta di un roguelite nel quale impersonerete un buffo personaggio (lo scemo del titolo) impegnato in tutta una serie di missioni a bordo di una nave (lo ship del titolo) che lo porterà ad affrontare avversari e ostacoli di ogni genere.

Giocando, però, si vede anche l'influenza di uno dei prodotti di Team17 più famosi: Overcooked. La cooperativa, infatti, sembra essere stata strutturata intorno al gioco culinario di Ghost Town Games. In Ship of Fools, infatti, non bisognerà solo combattere, ma anche collaborare per aggiustare la barca e altre attività simili. In questo modo, oltre all'adrenalina dei combattimenti, Fika Productions aggiunge anche quella divertente confusione che si crea quando bisogna organizzarsi e coordinarsi per prendere e spostare oggetti da una parte all'altra di un livello mentre tutto intorno ci sono cose che esplodono e nemici che attaccano.