Redout 2: trailer gameplay e nuove immagini per il racing in stile Wipeout

Saber Interactive e 34BigThings hanno rilasciato oggi un nuovo trailer gameplay e nuove immagini di Redout 2, secondo capitolo del racing futuristico in stile Wipeout che ha riscosso notevole successo, dimostrando qui una certa evoluzione tecnologica applicata all'originale.

Redout 2 è una corsa futuristica a bordo di veicoli fluttuanti all'interno di piste intricate e fantascientifiche, con 36 tracciati e multiplayer online per un massimo di 12 giocatori, il tutto in arrivo su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch (6 giocatori in multiplayer in quest'ultimo caso).

Le fonti d'ispirazione sono chiaramente Wipeout e F-Zero, in particolare il primo dei due anche come stile generale di guida: le navette si basano su un particolare controllo incentrato sul volo a bassissima quota, praticamente sfiorando le piste, cosa che richiede di usare inclinazione, accelerazione e freno in maniera saggia, oltre ai power-up.

All'interno di Redout 2 troviamo una lunga modalità Carriera, multiplayer competitivo, personalizzazione estesa per le navette, una modalità fotografica e una colonna sonora a tema con lo stile generale del gioco, particolarmente curata. Non c'è ancora una data d'uscita ma è prevista entro il 2022, in attesa di ulteriori dettagli.

Nel frattempo, possiamo dunque vedere trailer e immagini pubblicati in queste ore, con il gioco che era stato annunciato lo scorso dicembre.