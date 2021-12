Redout 2 annunciato con dettagli, trailer e immagini

L'editore Saber Interactive e lo sviluppatore italiano 34BigThings hanno annunciato Redout 2 con un trailer e alcune immagini. Si tratta del seguito del più accreditato erede della serie Wipeout, in sviluppo per PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X e S e Nintendo Switch. Sarà lanciato nel 2022, in data ancora da destinarsi.

Il trailer si trova in testa alla notizia. Ora vediamo le prime immagini del gioco, raccolte in una galleria:

Leggiamo la descrizione ufficiale di Redout 2, tratta dalla sua pagina Steam:

Il gioco di corse più veloce dell'universo.

Seguito dell'acclamato Redout, Redout 2 è un omaggio ai classici giochi di corse arcade in cui correre attraverso le distopiche terre desolate di una Terra semi-abbandonata è diventato uno degli sport più popolari della galassia.

Raggiungi velocità impossibili in esaltanti gare futuristiche, muovendoti tra estese campagne a giocatore singolo o competizioni multigiocatore. Il preciso sistema di comando, l'efficace personalizzazione degli hover-veicoli e la micidiale colonna sonora rendono Redout 2 il più elettrizzante gioco di corse anti-gravità.

Queste sono le caratteristiche principali di Redout 2:

Velocità e controllo: nella tradizione dei classici giochi di corse anti-gravità come Wipeout e F-Zero, proverai l'emozione delle massime velocità e di un sistema di guida intuitivo, grazie ai quali Redout 2 non sarà solo uno spasso da giocare, ma anche un'esperienza gratificante per coloro che sono pronti a conquistare la curva d'apprendimento estrema. Sterza, gira e lanciati in picchiata tra le curve e i salti più folli nella storia dei giochi di corse.

Modalità Carriera estesa: sfreccia attraverso centinaia di eventi in 36 circuiti unici, tutti reversibili! Dalle gare in arena, agli attacchi a tempo, fino a sfide all'ultimo superstite e alle intense corse contro i boss, sorpassa la concorrenza e domina il traguardo.

Competizione multigiocatore: gareggia in un'intensa azione multigiocatore online a 12 giocatori. Tuffati in nuove sfide con contenuti personalizzati aggiornati regolarmente, con stagioni che includono ricompense estetiche uniche.

Personalizzazione completa: scegli tra 12 diversi telai e personalizza il tuo veicolo con un'incredibile selezione di propulsori, stabilizzatori, timoni, intercooler, alettoni, magneti, ali, deflettori, motori a razzo, verniciature e molto altro ancora! Costruisci e condividi le tue migliori creazioni ad alta velocità con la modalità foto.

Colonna sonora mozzafiato, con le più grandi star dell'elettronica, tra cui il leggendario Giorgio Moroder e acclamati talenti come Zardonic e Dance with the Dead. I nostri algoritmi musicali mixano le tracce in modo continuo e dinamico in base ai dati di gara in tempo reale.