Xbox Series S + Game Pass Ultimate: offerta Amazon per il bundle di Microsoft

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un bundle di Microsoft che include Xbox Series S e Game Pass Ultimate da 3 mesi. Lo sconto è di 30.99€. Il prezzo pieno di questo bundle, secondo quanto indicato da Amazon, è 338.98€. Il prezzo effettivo, nei mesi, è sempre stato un po' più basso. Il prezzo odierno, però, è il più basso in assoluto ed è quindi una buona occasione recuperarlo nel caso nel quale siate in cerca della console per il periodo natalizio. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Xbox Series S è la console minore tra le ultime proposte da Microsoft. Manca di lettore ottico, quindi è possibile giocare solo con i giochi digitali acquistati direttamente dallo store interno di Xbox. Il bundle include Xbox Game Pass Ultimate (3 mesi), il servizio in abbonamento che permette di giocare a una lunga lista di giochi senza costi aggiuntivi, sia su console che su PC, semplicemente usando lo stesso account. Inoltre, Game Pass Ultimate include - su console - Xbox Live Gold (obbligatorio per giocare online) e EA Play console, un'ulteriore lista di giochi gratis di Electronic Arts.

Xbox Series S e Game Pass Ultimate da 3 mesi

