Assassin's Creed Valhalla: la nuova espansione svelata in anticipo da un negozio cinese

Un negozio cinese ha di fatto svelato con largo anticipo la nuova espansione di Assassin's Creed Valhalla, prevista per il 2022. Sostanzialmente è andata online la pagina con la descrizione generale di "Dawn of Ragnarok" (traduzione non confermata, quindi non prendetela per il sottotitolo ufficiale ndr), con tanto di immagini.

Guardandole (le trovate nel post Reddit incorporato di seguito) possiamo vedere Odino / Havi, esplorare, conversare e combattere in ambientazioni che richiamano fortemente alla mitologia norrena.

Stando alla descrizione, tradotta dal cinese (quindi potrebbero esserci degli errori), Dawn of Ragnarok sarà ambientata nei nove regni e seguirà le gesta di Odino e della sua lotta contro il Ragnarok, la battaglia finale tra il bene e il male.

Stando a quanto si può leggere, Eivor, il o la protagonista del gioco, avrà un ruolo decisamente reale nell'espansione, che non sarà un sogno o una visione ma un vero e proprio viaggio nei territori del mito. Staremo a vedere come si concretizzerà la cosa.

La data d'uscita di Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok dovrebbe essere il 10 marzo 2022 e, a quanto si capisce, sarà la più grande espansione della storia degli Assassin's Creed, quasi un gioco completo. Per saperne di più, non rimane che aspettare la presentazione organizzata da Ubisoft, che come al solito non riesce a fare i suoi annunci senza che arrivi la solita fuga di notizie a rovinargli la festa.