Assassin's Creed Valhalla, annunci e novità in una presentazione per settimana prossima

Assassin's Creed Valhalla sarà protagonista di un evento in diretta streaming fissato da Ubisoft per la settimana prossima, nel quale verranno svelati annunci e novità in arrivo per il gioco in questione: l'appuntamento è fissato per il 13 dicembre 2021.

Con il tweet riportato qui sotto, Ubisoft ha annunciato un livestream su Assassin's Creed Valhalla per lunedì 13 dicembre alle ore 18:00 italiane, direttamente sui canali social della compagnia francese. In questa occasione avremo modo di scoprire novità sul futuro del gioco, tra aggiornamenti e DLC in arrivo oltre a quelli che sono già stati annunciati in precedenza.



Tra le novità, potrebbe esserci anche il vociferato grosso DLC "in stile God of War" che era stato fatto trapelare da un insider ma su cui non ci sono state ancora conferme. Potrebbero arrivare informazioni più precise anche sull'update 1.4.1, che introduce diverse novità tecniche interessanti e riduce anche in maniera sensibile le dimensioni del gioco su SSD e hard disk.

Per il momento, sappiamo solo che si tratta di una "live première", dunque una trasmissione in streaming in diretta in cui verrà effettuata una presentazione approfondita delle novità su Assassin's Creed Valhalla, che evidentemente ha ancora diverse novità da svelare e che lo porteranno nel 2022 inoltrato come gioco ancora attivo, in attesa di un eventuale nuovo capitolo. Seguiremo ovviamente la questione da vicino.