Matrix Il Risveglio: video confronto tra PS5 e Xbox Series X|S, le prestazioni non sono incredibili

ElAnalistaDeBits ci propone un video confronto dedicato a Matrix Il Risveglio, l'esperienza in Unreal Engine 5 per PS5 e Xbox Series X|S. In breve, le prestazioni di questa demo tecnica non sono incredibili.

Andando nel dettaglio, ElAnalistaDeBits - nel video confronto - ci spiega che questa è la prima volta che abbiamo modo di fare una comparativa diretta dell'Unreal Engine 5 sulle console di nuova generazione. Prima di tutto, ci viene indicato quali sono gli obiettivi di risoluzione e frame rate di Matrix Il Risveglio:

PS5 - 1620p dinamico (di norma 1404p) e 30 FPS

Xbox Series S - 1080p dinamico (di norma 828p) e 30 FPS

Xbox Series X - 1620p dinamico (di norma 1404p) e 30 FPS

Sia PS5 che Xbox Series X e Xbox Series S usano però il Temporal Super Resolution per portare il gioco alla risoluzione originale.

Per quanto riguarda le funzioni uniche di Unreal Engine 5, ElAnalistaDeBits spiega che:

Metahuman è stato usato per creare i modelli

Lumen viene usato per l'illuminazione globale e i riflessi, ma su Xbox Series S la qualità è inferiore, con risoluzione dei riflessi e delle ombre inferiore e più artefatti con l'occlusione ambientale

Chaos viene usato per la fisica e la distruzione; gli impatti dei veicoli sono ottimi ma causano problemi alle prestazioni

World Partition e Rule Processor sono usati per creare la città

Nanite serve per gestire la visualizzazione delle geometrie: su Xbox Series S la qualità è inferiore

Passando alle prestazioni, Matrix Il Risveglio carica in meno di 5 secondi. La console migliore è Xbox Series S, seguita da PS5 e Xbox Series X: la differenza è di pochi decimi di secondo. Il frame rate, invece, soffrono sia durante i filmati (24/25 FPS su tutte le piattaforme) che durante il gameplay (si cala fino a 20 FPS). La situazione migliore è su PS5 e Xbox Series S, più stabili rispetto a Xbox Series X secondo ElAnalistaDeBits. La qualità delle texture sembra identica su tutte le piattaforme, mentre la distanza di caricamento è leggermente inferiore su Xbox Series S.

Vi ricordiamo che questa esperienza videoludica arriva in concomitanza con il nuovo trailer di The Matrix Resurrection, mostrato ai The Game Awards 2021.