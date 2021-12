Metacritic: Top10 dei giochi PC del 2021, ecco chi ha i voti più alti

L'anno si avvicina alla conclusione e i giochi più importanti sono oramai stati pubblicati. Metacritic ci può quindi dire quali sono i dieci giochi con i voti più alti del 2021, ovvero la Top10. Il vincitore, ve lo diciamo subito, è Disco Elysium, ripubblicato in versione Final Cut la scorsa primavera.

Ecco la classifica dei giochi PC con i voti più alti su Metacritic:

In prima posizione, come detto, troviamo Disco Elysium: The Final Cut, che abbiamo recensito per voi all'uscita. Vi abbiamo spiegato che: "Disco Elysium è un capolavoro, ma questo si sapeva da tempo. The Final Cut è la sua versione definitiva, con nuovi contenuti che altro non fanno se non aumentare il valore del pacchetto. La versione PS5 può godere di risoluzione e frame rate massimi, ma deve fare i conti con un sistema di controllo da rifinire. Era inoltre un'ottima occasione per allargare il bacino d'utenza proponendo una traduzione italiana: così non è stato. Perlomeno possiamo goderci un doppiaggio ampliato di primo livello che rende ancora più profondo e credibile il mondo di gioco. In conclusione, la versione PC rimane la scelta migliore ma, se disponete solo di una PS4 o di una PS5, Disco Elysium rimane comunque un gioco da vivere."

Forza Horizon 5

In seconda posizione troviamo invece Forza Horizon 5. Nella nostra recensione vi abbiamo detto che: "Continua la tradizione delle votazioni stellari per la serie di Playground Games qui sulle nostre pagine: anche per questo Forza Horizon 5 ci sentiamo in diritto e in dovere di offrire un voto altissimo a sottolineare il valore di un capitolo che non ha difetti macroscopici e che sembra confermare per l'ennesima volta la grande competenza di questo team di sviluppo. Se cercate un racing game arcade straripante di attività, con un multiplayer ricco, una quantità soverchiante di contenuti e una componente tecnica sbalorditiva, finalmente l'avete trovato."

La Top3 viene chiusa da Chicory: A Colorful Tale. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che: "Chicory A Colorful Tale è un'avventura magnifica, dolce, raffinata, che colpisce dove fa più male dandoti però speranza per il futuro. Sia a livello narrativo che a livello artistico è semplice e proprio per questo perfetta. Il gameplay è vario e impegnativo quanto basta per rimanere interessati per tutta l'avventura e la struttura da metroidvania rende piacevole riesplorare gli ambienti. L'unico limite potrebbe essere utilizzare i controller: il mouse ha un livello di immediatezza che risulta fondamentale in Chicory; se potete, date priorità alla versione PC."