Genshin Impact: 1.600 Primogem gratis in regalo da miHoYo, ecco come ottenerle

Per festeggiare il premio vinto da Genshin Impact durante i The Game Awards 2021, miHoYo ha deciso di regalare ben 1.600 Primogem a tutti i giocatori. Ecco come ottenerle.

Per chi non lo sapesse, durante lo show condotto da Geoff Keighley, Genshin Impact è stato premiato come miglior gioco nella categoria "Best Mobile Game". Come nel caso dei premi vinti ai PlayStation Partner Awards, anche questa volta miHoYo ha deciso di festeggiare il risultato con un bel bonus che siamo certi farà piacere a tanti. Come accennato in apertura, parliamo infatti di ben 1.600 Primogem, quanto basta per ottenere 10 Intertwined Fate, che verranno distribuite dall'11 al 14 dicembre, a gruppi da 400 al giorno.

Per ottenere questo bonus basta accedere alla casella di posta in-game dal menu di Paimon e riscattare le ricompense dalle mail che miHoYo invierà ai giocatori nei prossimi giorni. L'unico prerequisito da soddisfare è quello di aver raggiunto almeno l'Adventure Rank 7, cosa che richiede davvero poche ore di gioco. Come accennato in precedenza, le Primogem verranno inviate dall'11 al 14 dicembre, ma avrete tempo fino alla fine del ciclo vitale della versione 2.3 (5 gennaio 2022) di Genshin Impact per riscattarle.

Questo bonus di 1.600 Primogem sicuramente farà molto comodo a tutti quelli che stanno ancora cercando di ottenere Eula o Albedo dai banner attualmente attivi in Genshin Impact o per chi sta risparmiando in vista del debutto di Arataki Itto e Gorou, i nuovi personaggi dell'Update 2.3 di Genshin Impact. E voi come sfrutterete questo regalo di miHoYo? Fatecelo sapere nei commenti.

A proposito dei The Game Awards 2021, durante lo show è stato presentato un nuovo trailer con protagonisti Gorou, Arataki Itto e altri personaggi di Inazuma.