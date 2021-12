PlayStation Studios: Valkyrie Entertainment è il nuovo team di Sony

Hermen Hulst ha annunciato oggi - 10 dicembre 2021 - che Valkyrie Entertainment è entrato a far parte dei PlayStation Studios. L'annuncio è arrivato tramite Twitter.

Valkyrie Entertainment - team di Seattle, USA - sono gli autori di Guns Up! e attualmente stanno aiutando SIE Santa Monica Studio a realizzare God of War Ragnarok. Il team ha lavorato anche come supporto per il precedente God of War. Si tratta quindi di uno studio che ha collaborato con Sony negli anni e che si è unito in modo "naturale" alla società giapponese, come è tipico per PlayStation.

Hanno anche lavorato come team di supporto a molti grandi giochi Microsoft, ad esempio Halo Infinite, Forza Motorsport 7 e State of Decay 2. Parlando invece di giochi di terze parti, hanno lavorato per lo sviluppo di League of Legends, Legends of Runeterra, Valorant, Ark Extinction, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra e non solo.

Valkyrie Entertainment offre servizi di co-sviluppo di titoli AAA. Attualmente il team è al lavoro su due giochi non annunciati originali, ovvero non prodotti di altri team. Dovremo capire di che si tratti e se questi giochi hanno ricevuto il supporto di Sony e se saranno esclusive.