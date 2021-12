Matrix: Il Risveglio, The Coalition ed Epic Games hanno collaborato alla demo

Matrix: Il Risveglio è disponibile in queste ore post-The Game Awards 2021 ed è una demo impressionante delle potenzialità di Unreal Engine 5, a cui hanno lavorato Epic Games e vari partner, tra cui anche The Coalition, gli autori della serie Gears of War.

A svelarlo sono gli stessi sviluppatori, che hanno riferito alcuni dettagli tecnici sul lavoro svolto alla spettacolare demo gratuita basata su The Matrix, con The Coalition che a quanto pare si è concentrata sullo sviluppo della versione di prova su Xbox Series X|S, mentre Epic Games, da proprietaria di Unreal Engine 5, sembra aver lavorato principalmente su PS5.

La situazione è peraltro piuttosto curiosa: da una parte c'è Epic Games che sembra sia stata impegnata in prima linea quasi esclusivamente sulla versione PS5: nel blog PlayStation, Ross Hogben della compagnia riferisce che il team ha costruito una demo tecnica in grado di "mostrare cosa sia possibile raggiungere quando si combina Unreal Engine 5 e PS5", aggiungendo peraltro che l'esperienza è "progettata per sfruttare i vantaggi della tecnologia di PS5, incluso l'SSD super-veloce, la CPU, la GPU e il ray tracing della console".

La questione sembra confermare il rapporto stretto tra Epic Games e Sony per Unreal Engine 5 e pare far capire che, a lavorare sulla versione Xbox Series X|S, siano stati soprattutto gli sviluppatori di The Coalition, gli autori di Gears of War 3 e Gears 5, capitoli della serie creata proprio da Epic Games e che quindi hanno una relazione di lunga data con il team in questione.

"Mentre Epic ha creato la demo, The Coalition è stata coinvolta nel raffinamento e ottimizzazione della loro visione, avendo già lavorato a fondo con Epic su Unreal Engine 4 in precedenza".

Considerando l'esperienza maturata su Unreal Engine 5, utilizzato già da tempo in early access da The Coalition, che aveva anche sfruttato alcuni tool avanzati per la versione ottimizzata per Xbox Series X|S di Gears 5, Epic Games si è rivolta al team in questione per trasporre Matrix: Il Risveglio sulle console Microsoft.

A quanto pare, The Coalition ha lavorato all'ottimizzazione nella gestione della memoria, in modo da controllare al meglio la grande quantità di dati presenti nella demo di Matrix: Il Risveglio, sfruttando il sistema di virtual texture streaming e il sistema nanite e facendo in modo che il tutto fosse ottimizzato al meglio, specialmente su Xbox Series S. Altre ottimizzazioni effettuate dal team riguardano l'uso dei core della CPU e l'applicazione del raytracing specifico di Xbox Series X|S, con anche l'aggiunta di alcuni aggiustamenti al Vertical Sync. Una gran parte del lavoro è stata poi dedicata all'aggiunta di tutte le caratteristiche anche su Xbox Series S, compresi riflessi e ombre in ray tracing.