Matrix: Il Risveglio disponibile gratis su PS5 e Xbox Series X|S, in Unreal Engine 5

Matrix: Il Risveglio o The Matrix Awakens, la nuova esperienza interattiva basata sulla celebre serie di cui è in arrivo il quarto film con The Matrix Awakens, è disponibile ora gratis su PS5 e Xbox Series X|S, costruita su Unreal Engine 5.

Il titolo in questione è una sorta di app incentrata su alcune situazioni e scene storiche della serie The Matrix, che consente di vivere in prima persona, o comunque molto da vicino, alcuni momento topici dei film originali e del nuovo, potenziati dalla grafica next gen offerta da Unreal Engine 5.

Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss in persona, ovvero Neo e Trinity, hanno presentato il lancio di questa particolare iniziativa in collegamento con i Game Awards 2021, e proprio in contemporanea con l'evento in questione l'app diventa disponibile per tutti gratuitamente, dopo essere stata annunciata nei giorni scorsi.

Già lunedì scorso abbiamo visto che il preload era disponibile su PS5 e Xbox Series X per questa particolare esperienza in Unreal Engine 5 e ora l'app può essere avviata, per scoprire precisamente di cosa si tratti, come presentato da un Keanu Reeves particolarmente entusiasta in quest'occasione. Dalla presentazione di questa, peraltro, era emerso anche il dubbio che il protagonista fosse vero o rifatto in computer grafica, vista la tecnologia avanzata utilizzata da Unreal Engine 5 per costruire i volti dei personaggi umani.