Dokev: un video musicale dai The Game Awards 2021

In occasione dei The Game Awards 2021, Pearl Abyss ha pubblicato un video musicale dell'attesissimo DokeV. Nel filmato possiamo vedere i coloratissimi personaggi di questo gioco d'azione open world che ballano il brano Rockstar di Galactika.

Come specificato dall'editore stesso, si tratta di un video ispirato alla musica K-pop, creato per celebrare l'enorme supporto ricevuto dai fan dopo il trailer di annuncio, mostrato alla Gamescom 2021. In effetti è stato uno dei giochi più chiacchierati della fiera, per il resto non particolarmente ricca o interessante.

La coreografia del balletto è stata curata da Lia Kim dello studio coreano 1 Million, usando le tecnologie di Motion Capture di Pearl Abyss. Le animazioni sono quindi state importate nel BlackSpace Engine per il risultato che possiamo tutti ammirare premendo il tasto play.

Gli sviluppatori hanno specificato che le ambientazioni visibili nel filmato saranno giocabili, nel senso che faranno effettivamente parte del gioco finito. Dokev è un gioco dalla grafica particolarmente curata, realizzato in collaborazione con l'ente per il turismo coreano. Di base Pearl Abyss ha realizzato degli ambienti il più possibile dettagliati, per mostrare dei luoghi reali della Corea del Sud.