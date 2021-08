DokeV, l'action di Pearl Abyss tra shooter e Pokémon, presentato con trailer gameplay

DokeV si potrebbe definire una sorta di emulo di Pokémon per quanto riguarda l'elemento di collezione delle creature, anche se la definizione è alquanto fuorviante per questo particolare titolo di Pearl Abyss, che si è mostrato per la prima volta con un trailer del gameplay in occasione della Gamescom 2021.

Durante l'Opening Night Live è andato in scena questo lungo video che ha mostrato anche varie sezioni di gameplay di DokeV, che si presenta come un titolo alquanto interessante, caratterizzato peraltro da un bizzarro stile grafico che alterna il cartoonesco a una fedeltà grafica nella resa di materiali e panorami che ha del realistico, creando dunque uno strano contrasto.

DokeV mette in scena uno strano action in terza persona ambientato in un mondo di fantasia, dove creature chiamate Dokebi convivono con gli esseri umani. Questi Dokebi possono essere collezionati e utilizzati in vari modi durante i combattimenti.

Non è chiarissima quale sia la dinamica del gameplay, ma da quanto è possibile vedere si alternano sezioni di esplorazione a combattimenti in stile action shooter in terza persona, con cattura e utilizzo delle creature da impiegare a loro volta. In attesa di capirci qualcosa di più, vediamo dunque il primo trailer gameplay di DokeV.