Death Stranding Director's Cut: il trailer della Gamescom 2021 mostra le novità del gioco

In occasione della Gamescom 2021 è stato pubblicato un nuovo trailer di gameplay di Death Stranding Director's Cut per PS5, con cui sono state mostrate tutte le novità di questa versione riveduta e corretta del gioco. A differenza del video di presentazione, quello che trovate in testa alla notizia è un filmato di gameplay puro, che serve a rendersi conto della portata delle aggiunte.

Come già riportato: ci saranno delle nuove battaglie contro dei nemici inediti; una revisione generale delle meccaniche di combattimento con nuove armi e nuove funzionalità, tra le quali un poligono di tiro per allenarsi; nuove possibilità per il trasporto dei pacchi, tra scheletri di supporto, robot da compagnia e catapulte ultratecnologiche; una modalità corse e, infine, delle nuove missioni della storia.

Death Stranding Director's Cut uscirà il 24 settembre 2021. Chi possiede Death Stranding per PS4 potrà avere accesso alla versione di Digital Deluxe della nuova edizione spendendo 10 dollari.