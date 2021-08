Genshin Impact: trailer di Aloy da Horizon Zero Dawn e Forbidden West dalla Gamescom 2021

Durante l'Opening Night Live della Gamescom 2021, miHoYo ha presentato un nuovo trailer di Genshin Impact, dedicato ad Aloy. La protagonista di Horizon Zero Dawn e Forbidden West dal 1 settembre sarà uno dei personaggi giocabili dell'action JRPG.

Grazie all'update 2.1, Aloy potrà dunque essere ottenuta da tutti i giocatori di Genshin Impact su PS4 e PS5 che hanno raggiunto l'Adventure Rank 20 o superiore, con il crossover "Savior from Another World".

Come sappiamo, Aloy possiede l'arco Predator a quattro stelle e può essere ottenuta attraverso la mail in-game semplicemente effettuando il login nel gioco su PS4 e PS5. Quando raggiunge Teyvat, la cacciatrice ottiene il potere Cryo Vision, consentendole di utilizzare poteri speciali per potenziare i suoi attacchi con l'arco, come possiamo notare dal trailer qui sopra.

Aloy non è l'unica novità dell'update 2.1 di Genshin Impact. L'aggiornamento infatti introdurrà nuovi personaggi giocabili come Raiden Shogun, quest, boss ed eventi.